Премьер Британии хочет призвать страны G7 помочь Киеву наносить удары по российским силам в тылу Фото: REUTERS

Премьер-министр Великобритании Риши Сунак планирует призвать страны G7 помочь Украине наносить удары по российским силам в тылу, об этом говорится в сообщении канцелярии главы британского правительства.

В канцелярии Сунака подчеркнули, что «он намерен «привести убедительные доводы в пользу поставок вооружения дальнего радиуса действия их вооруженным силам»,

В заявлении указано, что британский премьер должен «повторить свое предложение британской поддержки странам», которые выразят готовность передать Киеву истребители.

Как писал сатй KP.RU, 31 декабря 2022 года Сунак заявлял, что в 2023 году в стране не исчезнут экономические трудности ввиду продолжения конфликта в Украине, однако Лондон продолжит помогать Киеву всеми доступными средствами.

12 января 2023 года Мария Захарова заявила, что американское и другое западное оружие на Украине, а также обслуживающий его иностранный военный персонал яявляются законными целями для ударов российский вооруженных сил.

Она отметила, что если на Западе делают вид, что им об этом не известно, это их проблема.