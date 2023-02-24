Россия
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Россия
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Россия
Москва
-8°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПолитика24 февраля 2023 0:17

Зеленский заявил, что на восточном направлении боевых действий очень трудная ситуация

«Достаточно опасная» ситуация на южном направлении, отметил Зеленский
Сергей ГАПЧУК
Зеленский заявил, что на восточном направлении боевых действий очень трудная ситуация

Зеленский заявил, что на восточном направлении боевых действий очень трудная ситуация

Фото: REUTERS

Владимир Зеленский в своем Telegram-канале заявил об очень трудной ситуации на восточном направлении боевых действий.

«Ситуация на востоке очень трудная. Болезненная. Но мы делаем все, чтобы выдержать», - написал Зеленский.

Он также охарактеризовал как «достаточно опасную» ситуацию на южном направлении.

Как писал сайт KP.RU, 20 февраля 2023 года Зеленский заявил, что ВСУ не собираются защищать Артемовск любой ценой и до последнего солдата.

«Это не особенно большой город. Собственно, как и многие другие… в Донбассе», - сказал он.

Он заметил, что «нам важно его отстоять, но не любой ценой и чтобы все погибли. Мы будем воевать, пока это разумно».

Ранее 3 февраля 2023 года Зеленский утверждал, что Киев не будет сдавать Артемовск.

Советник главы офиса украинского президента Подоляк не озвучил потери ВСУ в Артемовске, но заявил, что Киев «платит высочайшую цену» за удержание этого города.