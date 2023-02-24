Зеленский заявил, что на восточном направлении боевых действий очень трудная ситуация Фото: REUTERS

Владимир Зеленский в своем Telegram-канале заявил об очень трудной ситуации на восточном направлении боевых действий.

«Ситуация на востоке очень трудная. Болезненная. Но мы делаем все, чтобы выдержать», - написал Зеленский.

Он также охарактеризовал как «достаточно опасную» ситуацию на южном направлении.

Как писал сайт KP.RU, 20 февраля 2023 года Зеленский заявил, что ВСУ не собираются защищать Артемовск любой ценой и до последнего солдата.

«Это не особенно большой город. Собственно, как и многие другие… в Донбассе», - сказал он.

Он заметил, что «нам важно его отстоять, но не любой ценой и чтобы все погибли. Мы будем воевать, пока это разумно».

Ранее 3 февраля 2023 года Зеленский утверждал, что Киев не будет сдавать Артемовск.

Советник главы офиса украинского президента Подоляк не озвучил потери ВСУ в Артемовске, но заявил, что Киев «платит высочайшую цену» за удержание этого города.