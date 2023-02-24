Польшу в скором времени покинет военный атташе Белоруссии Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Власти Польши приняли решение выслать из страны военного атташе Белоруссии, об этом сообщил пресс-секретарь МИД страны Лукаш Ясина Польскому агентству печати.

«В ближайшее время Польшу покинет белорусский военный атташе», - сказал он.

По данным агентства, это решение было принято в ответ на выдворение из Белоруссии офицера связи Пограничной службы Польши, состоявшееся после решения Варшавы по соображениям безопасности прекратить работу пограничного пункта пропуска «Бобровники» (сопредельный белорусский – «Берестовица»).

Как писал сайт BELARUS.KP.RU, 12 февраля 2023 года в польских СМИ появилась информация о том, что одной из причин закрытия пункта пропуска «Бобровники» на белорусско-польской границе могла стать коррупция.

По данным польских СМИ, полиция задержала не менее 12 сотрудников таможни, работавших в пункте пропуска «Бобровники». Все это случилось незадолго до объявления Польшей о закрытии данного погранперехода – 9 февраля. И одной из причин могла послужить коррупция.

МИД Беларуссии заявлял, что польское руководство своими руками создает нечеловеческие условия для граждан Беларуси и Польши, а также для перевозчиков всего евразийского пространства.