Экс-аналитик ЦРУ Макговерн: конфликт на Украине спровоцировано расширением НАТО Фото: кадр из видео

Украинский конфликту спровоцировало нарушение Западом обещания о нерасширении НАТО, об этом заявил экс-аналитик ЦРУ Реймонд Макговерн на заседании Совбеза ООН.

Эксперт уточнил, что, несмотря на многочисленные заверения западных политиков о «неспровоцированном» начале конфликта, именно расширение НАТО послужило его началом.

«Нужно вспомнить о расширении НАТО, хоть и было дано обещание не делать этого», - сказал Макговерн.

Как писал сайт KP.RU, 25 декабря 2022 года заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что расширение НАТО было задумано для того, чтобы подготовиться к войне с Россией.

«То есть изначально задумывались, чтобы подготовиться к кровопролитной войне. Что киевские неонацисты и сделали - при полном попустительстве или прямой помощи «цивилизованных европейцев», - написал Медведев.

14 февраля 2023 года президент РФ Владимир Путин назвал очень опасным «бесконечное» расширение НАТО на восток.

Путин напомнил, что расширение альянса на восток за счет постсоветских республик, в том числе Украины, вызывает у России серьезную озабоченность.