Песков: 24 февраля обращение Путина к россиянам не планируется

Песков: обращение Путина 24 февраля к россиянам не планируется Фото: Александр КОЦ

Какое-либо обращение президента России Владимира Путина к россиянам 24 февраля не планируется, об этом сообщил РИА Новости пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«Нет», - ответил Песков на вопрос, запланировано ли в этом году какое-либо обращение президента, Песков ответил отрицательно.

Как писал сайт KP.RU, 24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин обратился к гражданам страны и объявил о начале специальной военной операции на территории Украины.

Путин заявил, что «на прилегающих территориях создается враждебная «антироссия». Для США – это сдерживание России, а для нашей страны – вопрос жизни и смерти. Это и есть та самая красная черта, они ее перешли».

Президент подчеркнул, что «Киев окончательно отказался от переговоров, 8 лет мы все делали для мирного решения. Происходит геноцид миллионов людей, которые надеются только на Россию».

«Ведущие страны НАТО во всем поддерживают на Украине крайних националистов. Националисты никогда не простят крымчанам их свободный выбор. Они полезут и в Крым с войной, чтобы убивать, как пособники Гитлера во время войны», - отметил российский лидер.

По его словам, Россия не может чувствовать себя в безопасности под угрозой с современной Украины. Народные республики Донбасса обратились за просьбой о помощи.

Путин добавил, что цель спецоперации - «защита людей, которые на протяжений восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима. И для этого мы будем стремиться к демилитаризации и денацификации Украины».