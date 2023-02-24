Посол РФ Антонов: Оппоненты России не готовы отказаться от однополярного мироустройства Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Россия стремится к решению международных проблем мирным путем, однако сталкивается с сопротивлением оппонентов, которые не готовы отказаться от однополярного мироустройства, об этом заявил посол России в США Анатолий Антонов, выступая на приеме по случаю Дня защитника Отечества.

«Наши доблестные солдаты и офицеры… сейчас продолжают спасать не только Россию, но и глобальную безопасность от коричневой чумы, корни которой проросли на украинской земле», - сказал Антонов.

Дипломат отметил, что разобщенность приводит «к расползанию опасных вызовов и угроз, главные из которых - терроризм и распространение оружия массового уничтожения».

Посол подчеркнул, что Россия делала и делает все возможное, чтобы решить возникающие проблемы мирным путем.

По словам Антонова, Вооруженные Силы РФ являются надежным гарантом безопасности России.

Как писал сайт KP.RU, 1 февраля 2023 года Посол РФ в Соединенных Штатах Анатолий Антонов заявил, что Вашингтон не скрывает, что цель США на украинской территории состоит в том, чтобы нанести России стратегическое поражение и измотать ее.

2 февраля 2023 года российское посольство в Вашингтоне заявило, что вводимые властями США нелегитимные санкции в отношении России и сотрудничающих с нею государств никогда не достигнут своей цели – российская экономика, вопреки ожиданиям на Западе, вовсе не лежит в руинах, а стабильно и плодотворно развивается.

19 февраля 2023 года Анатолий Антонов заявил, что Вашингтон оправдывает свои действия по эскалации украинского конфликта, утверждая о якобы преступлениях России.

«Нет никаких сомнений, что цель таких выпадов Вашингтона - оправдать собственные действия по разжиганию украинского кризиса», - заявил российский посол.

Как отметил Антонов, ранее США говорили о поставках Киеву только оборонительных вооружений, но теперь дают и тяжелую бронетехнику, а также реактивные системы залпового огня.