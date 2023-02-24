Al Mayadeen: стратегическое превосходство Москвы позволит победить Запад на Украине Фото: Сергей Бобылев/ТАСС

Президент России Владимир Путин умело использовал экономические и стратегические решения для ответа на вторжение Запада, об этом заявил обозреватель Al Mayadeen Ильяс Фархат.

«Запад сделал ставку на крах российской экономики и информационную войну. Однако Путин умело использовал энергоресурсы, особенно газ, для стабилизации ситуации и российского рубля», - написал в статье Фархат.

«Россия ранее дважды отражала западные вторжения: со стороны Наполеона Бонапарта и Адольфа Гитлера», - пояснил журналист.

Он отметил, что оба случая закончились для агрессоров неудачей благодаря стратегическому превосходству Москвы.

«Вполне вероятно, что долгожданное урегулирование произойдет в случае истощения Украины и западных стран во главе с США, но для этого необходимо продолжить боевые действия», — подытожил обозреватель.

Как писал сайт KP.RU, 9 апреля 2022 года Жозеп Боррель заявил, что этот конфликт будет выигран на поле боя.

Он добавил, что дополнительные 500 млн евро перечисляются полным ходом. Поставки оружия будут адаптированы под потребности Украины.

Также политик пообещал, что Евросоюз продолжит оказывать санкционное давление на Россию.

Мария Захарова отметила с сарказмом: «Вот вам и «экономическая организация». Это уже не Европейский союз. Это просто отдел экономических сношений НАТО».

2 февраля 2023 года глава МИД РФ Сергей Лавров сказал, что Москва желает скорейшего урегулирования ситуации на Украине, но сроки окончания конфликта – это не главное.

Дмитрий Песков назвал главным условием скорейшего окончания конфликта на Украине готовность главы бывшей советской республики Владимира Зеленского к переговорам на условиях России.