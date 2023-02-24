Салливан: США считают, что Украине сейчас не нужны истребители F-16 Фото: REUTERS

США считают, что Украине сейчас не нужны истребители F-16, об этом заявил в эфире CNN советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан.

«Они (украинцы) готовятся к контрнаступлению. По нашему мнению, F-16 не являются ключевыми возможностями для контратаки», - сказал советник.

Салливан подчеркнул, что возможность поставки истребителей не вопрос ближайшей перспективы, но долгосрочной.

«Контакты на этот счет продолжаются», - отметил чиновник.

Как писал сайт KP.RU, 10 февраля 2023 года издание Global Times, опросив экспертов, сообщило, что поставки истребителей Киеву могут привести к распространению украинского конфликта на всю Европу.

Аналитики подчеркнули, что такой шаг не просто вызовет резкую ответную реакцию России, но и вынудит Москву быстрее вести разработки более современного оружия.

13 февраля 2023 года генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что поставки самолетов Киева не сделают блок стороной конфликта.

Напомним, Захарова заявляла, что американское и другое западное оружие на Украине, обслуживающий его иностранный военный персонал станут законными целями для ударов российский вооруженных сил.

Она отмечала, что если на Западе делают вид, что им об этом не известно, это их проблема.