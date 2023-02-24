Салливан заявил, что США пока не видят изменений в готовности ядерных сил России Фото: GLOBAL LOOK PRESS

США не видят изменений в готовности ядерных сил России и поддерживают регулярные прямые контакты с Москвой по данной теме, об этом заявил в эфире CNN помощник американского президента по национальной безопасности Джейк Салливан.

«На самом деле на данном этапе мы не видим изменений в готовности ядерных сил России», - сказал советник.

Он добавил, что «не считаем необходимым вносить какие-либо изменения в готовность собственных сил».

Как писал сайт KP.RU, 21 февраля 2023 года президент России Владимир Путин во время ежегодного послания Федеральному собранию объявил о приостановке участия России в Договоре о сокращении стратегических наступательных вооружений.

Как отмечалось, после 2018 года Россия неоднократно ставила вопрос о продлении СНВ-3, однако Белый дом настаивал, что в договор должен быть включен и Китай.

При этом союзники США по НАТО – Великобритания и Франция – тоже обладают нацеленным на Россию ядерным оружием и не входят в СНВ-3.