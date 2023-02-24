Что произошло в ночь на 24 февраля

Китай опубликовал план мирного урегулирования конфликта на Украине Фото: REUTERS

Китай опубликовал предложения по политическому урегулированию кризиса на Украине. Документ размещен на сайте МИД КНР.

План урегулирования включает в себя 12 пунктов, в том числе призыв к прекращению огня и боевых действий.

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