Time: США способны дать Киеву финансовую помощь, чтобы Украина смирилась с потерей территорий Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Вашингтон способен предоставить Киеву финансовую помощь для того, чтобы Украина смирилась с потерей территорий. Об это пишет обозреватель Time Филип Шорт.

«Никто не готов сказать об этом прямо, можно усомниться в том, что Белый дом вообще хочет, чтобы Украина изгнала российские войска со всех территорий, которые они занимают», - сказано в статье.

Автор публикации заявляет, что Россия не может проиграть в украинском конфликте, поэтому наиболее вероятным исходом событий он называет сохранение за Москвой присоединенных ранее территорий.

«Если такое произойдет, украинцы не без оснований воспримут это как предательство, но, в конце концов, у Киева может не остаться иного выбора, кроме как смириться», - пишет Шорт, отмечая, что западные страны «подсластят пилюлю, предоставив масштабную помощь в восстановлении».

Напомним, днем ранее, 23 февраля, министр финансов США Джанет Йеллен заявила, что Вашингтон предоставит Киеву в ближайшие месяцы примерно 10 млрд долларов в качестве дополнительной экономической помощи.