На сессии ПА ОБСЕ возмутились акцией с флагом Украины, назвав его «тряпкой»
Фото: REUTERS
Активисты устроили провокацию в ходе парламентской ассамблеи Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ). Об этом свидетельствует видео в Telegram - канале Spitnik Ближнее зарубежье.
Как передает агентство, активисты развернули украинский флаг за спиной представителей делегации Белоруссии. При этом белорусский делегат, который в тот момент выступал, не стал реагировать на данную провокацию, продолжив свою речь.
Отмечается, что после провокации участники ассамблеи попросили активистов «убрать тряпку».
Напомним, зимняя сессия парламентской ассамблеи ОБСЕ в Вене началась в четверг, 23 февраля.
Как писал сайт KP.RU, в конце ноября прошлого года украинские активисты напали на французских блогеров, которые снимали на видео акцию в поддержку жителей Донбасса в Париже.