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НовостиВ мире24 февраля 2023 4:59

На сессии ПА ОБСЕ возмутились акцией с флагом Украины, назвав его «тряпкой»

Активисты развернули украинский флаг за спиной представителей делегации Белоруссии
Елизавета КУЗНЕЦОВА
На сессии ПА ОБСЕ возмутились акцией с флагом Украины, назвав его «тряпкой»

На сессии ПА ОБСЕ возмутились акцией с флагом Украины, назвав его «тряпкой»

Фото: REUTERS

Активисты устроили провокацию в ходе парламентской ассамблеи Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ). Об этом свидетельствует видео в Telegram - канале Spitnik Ближнее зарубежье.

Как передает агентство, активисты развернули украинский флаг за спиной представителей делегации Белоруссии. При этом белорусский делегат, который в тот момент выступал, не стал реагировать на данную провокацию, продолжив свою речь.

Отмечается, что после провокации участники ассамблеи попросили активистов «убрать тряпку».

Напомним, зимняя сессия парламентской ассамблеи ОБСЕ в Вене началась в четверг, 23 февраля.

Как писал сайт KP.RU, в конце ноября прошлого года украинские активисты напали на французских блогеров, которые снимали на видео акцию в поддержку жителей Донбасса в Париже.