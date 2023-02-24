На сессии ПА ОБСЕ возмутились акцией с флагом Украины, назвав его «тряпкой» Фото: REUTERS

Активисты устроили провокацию в ходе парламентской ассамблеи Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ). Об этом свидетельствует видео в Telegram - канале Spitnik Ближнее зарубежье.

Как передает агентство, активисты развернули украинский флаг за спиной представителей делегации Белоруссии. При этом белорусский делегат, который в тот момент выступал, не стал реагировать на данную провокацию, продолжив свою речь.

Отмечается, что после провокации участники ассамблеи попросили активистов «убрать тряпку».

Напомним, зимняя сессия парламентской ассамблеи ОБСЕ в Вене началась в четверг, 23 февраля.

Как писал сайт KP.RU, в конце ноября прошлого года украинские активисты напали на французских блогеров, которые снимали на видео акцию в поддержку жителей Донбасса в Париже.