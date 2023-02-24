Госдеп анонсировал визиты Блинкена в Казахстан, Узбекистан и Индию в феврале-марте 2023 года Фото: REUTERS

Госсекретарь Соединенных Штатов Энтони Блинкен посетит с визитом Казахстан, Узбекистан и Индию в период с 28 февраля по 3 марта 2023 года. Об этом сказано в распространенном письменном заявлении руководителя пресс-службы Госдепартамента США Неда Прайса.

В ходе визита в Астану госсекретарь США примет участие в министерской встрече с представителями Казахстана, а также Киргизии, Туркмении, Таджикистана и Узбекистана. Встреча будет посвящена укреплению энергетического, экономического и экологического сотрудничества, а также сотрудничества в вопросах безопасности между странами.

Нью-Дели Блинкен посетит 1 марта. В индийской столице он планирует принять участие во встрече глав внешнеполитических ведомств стран «Большой Двадцатки». Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров также посетит Индию в период с 1 по 3 марта 2023 года.

Напомним, накануне Блинкен посетил Герцию, которую он назвал центром для военных группировок США.