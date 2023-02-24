Cicero: в ФРГ сожгли документы о пожертвованиях «Газпрома» в пользу «Северного потока - 2» Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Чиновница налоговой службы ФРГ обнаружила и тайно сожгла утерянный декларации на пожертвования «Газпрома» в пользу строительства газопровода «Северный поток - 2». Об этом пишет издание Cicero.

В прошлом году «Газпром» пожертвовал 20 млн евро фонду, который сообщил, что средства не облагаются налогом и предназначены для нужд земли Мекленбург - Передняя Померания.

Фонд передал документы в налоговую службу, однако после внутренних проверок одна из сотрудниц заявила, что декларации утеряны. Через некоторое время в ее кабинете обнаружили данные документы, которые были приложены к другому договору.

«Из-за паники и растущего давления со стороны прессы и властей она уничтожила декларацию в камине знакомой», - сообщает издание.

По данным издания, ситуацию в налоговом ведомстве назвали политическим решением, отметив, что поступившие от «Газпрома» деньги должны были стать освобождены от налогов.

Напомним, накануне стало известно, что немецкая энергетическая компания Wintershall Dea полностью списала свою долю в операторе «Северного потока».