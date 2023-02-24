КНДР запустила четыре крылатые ракеты в направлении Японского моря Фото: кадр из видео

Корейская Народно-Демократическая Республика провела учения по запуску стратегических крылатых ракет в пятницу, 24 февраля.

Как передает агентство Yonhap, Пхеньян запустил четыре ракеты Hwasal-2 в направлении Японского моря. Они точно поразили заданную цель, пролетев две тысячи километров, отмечается в сообщении.

Напомним, министр обороны Ясукадзу Хамада высказал мнение, что баллистическая ракета, выпущенная КНДР 18 февраля, которая упала, предположительно, внутри экономической зоны Японии, способна долететь до континентальной территории США. По его оценке, если выпустить ракеты по другой траектории, она преодолеет 14 тысяч километров. Этого хватит, чтобы ударить по одному из американских штатов.

Как писал сайт KP.RU, правительство США попросило Японию разместить ракеты средней дальности на первой островной цепи Тихого океана, куда входят Курилы, Рюкю, острова Тайваня, северной части Филиппин и Борнео. Они могут появиться на острове Кюсю, который расположен близко к КНДР, Китаю и России.