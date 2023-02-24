МИД КНДР предупредил, что продолжение провокаций США будет расценено как объявление войны

МИД КНДР предупредил, что продолжение провокаций США будут расценены как объявление войны Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Директор департамента Министерства иностранных дел КНДР Квон Чжон Гын призвал Вашингтон прекратить провокации в отношении Пхеньяна, а также не игнорировать его протесты, отметив, что в противном случае Северная Корея может расценить действия США как объявление войны.

«США должны понимать, что продолжение провокационных действий, враждебности по отношению к КНДР при игнорировании наших протестов может быть расценено как объявление войны», - сказал глава департамента внешнеполитического ведомства.

Квон Чжон Гын назвал единственным способом снизить напряженность в регионе демонстрацию Вашингтоном их действенной позиции, при которой те перестанут развертывание стратегических вооружений в Южной Корее, а также остановят учения, направленные против Северной Кореи.

Напомним, в начале недели, 20 февраля, появилось сообщение, что КНДР запустила баллистическую ракету в направлении Японского моря. Как полагают специалисты, эта ракета может достичь материковой территории США.