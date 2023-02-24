Нуланд ответила на обвинения Маска в разжигании украинского конфликта Фото: REUTERS

Заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд ответила на обвинения американского бизнесмена Илона Маска в разжигании украинского конфликта, отметив, что не видела данной публикацию, однако заявила о своей готовности ответить основателю Tesla и SpaceX.

Ранее Илон Маск обвинил Викторию Нуланд в эскалации украинского конфликта. «Никто не разжигает этот конфликт сильнее Нуланд», - написал американский бизнесмен, комментируя слова замгоссекретаря о том, что Крым стал легитимной целью для Украины.

«Я не уверена, на что вы ссылаетесь. Я бы просто сказала опять-таки, что от России зависит завершение этого конфликта, и это можно сделать завтра», - сказала замгоссекретаря в интервью ТАСС.

Напомним, ранее Нуланд заявила, что Вашингтон поддерживает удары Киева по Крыму, указав также, что США считают размещенные там российские военные объекты «легитимными целями» для украинской армии.