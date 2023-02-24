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НовостиПолитика24 февраля 2023 6:28

Российские бойцы взяли под контроль село Берховка в ДНР

Пригожин заявил о взятии под контроль российскими силами села Берховка в ДНР
Елизавета КУЗНЕЦОВА
Российские войска взяли под контроль село Берховка в ДНР

Российские войска взяли под контроль село Берховка в ДНР

Фото: REUTERS

Населенный пункт Берховка, расположенный в семи километрах к северу от Артемовска в Донецкой Народной Республики (ДНР), был взят под полный контроль российскими силами. Такое заявление сделал российский бизнесмен Евгений Пригожин в пятницу, 24 февраля.

«Берховка полностью взята под наш контроль. Подразделения ЧВК "Вагнер" полностью контролируют Берховку», - приводятся слова Пригожина в Telegram-канале его пресс-службы.

Напомним, днем ранее советник временно исполняющего обязанности (врио) главы ДНР Ян Гагин сообщил о том, что на артемовском и угледарском направлениях Вооруженные силы Украины (ВСУ) теряют живую силу и технику. По его словам, оборона Артемовска со стороны украинских войск продолжается, однако ежедневно ВСУ теряют много жизней. Как писал сайт KP.RU, он навал этот город центром утилизации украинской армии.