Российские бойцы взяли под контроль село Берховка в ДНР

Российские войска взяли под контроль село Берховка в ДНР Фото: REUTERS

Населенный пункт Берховка, расположенный в семи километрах к северу от Артемовска в Донецкой Народной Республики (ДНР), был взят под полный контроль российскими силами. Такое заявление сделал российский бизнесмен Евгений Пригожин в пятницу, 24 февраля.

«Берховка полностью взята под наш контроль. Подразделения ЧВК "Вагнер" полностью контролируют Берховку», - приводятся слова Пригожина в Telegram-канале его пресс-службы.

Напомним, днем ранее советник временно исполняющего обязанности (врио) главы ДНР Ян Гагин сообщил о том, что на артемовском и угледарском направлениях Вооруженные силы Украины (ВСУ) теряют живую силу и технику. По его словам, оборона Артемовска со стороны украинских войск продолжается, однако ежедневно ВСУ теряют много жизней. Как писал сайт KP.RU, он навал этот город центром утилизации украинской армии.