В Германии планируется акция протеста против поставок оружия Украине Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Планируемая в Германии акция протеста против поставок оружия станет для Киева неприятным сюрпризом, поскольку может изменить политику ФРГ в части военной помощи Украины, считает обозреватель Крис Джуэр.

Как заявил журналист в статье для Daily Mail, петиция под названием «Манифест за мир» с призывом об изменении подхода Берлина к Украине, собрала уже 500 тысяч подписей. По словам Джуэра, немцы требуют сосредоточиться на мирных переговорах и замораживании конфликта. Авторами инициативы стали депутат Бундестага Сара Вагенкнехт и немецкий журналист Алиса Шварцерс.

Джуэр отметил, что во время Мюнхенской конференции по безопасности в Германии прошли акции протеста в связи с поддержкой Украины вооружениями, в которых приняли участие тысячи человек. В свою очередь бывшйи епископ Ганновера Маргот Кесманн заявил, что в ФРГ уже разгорелись общественные дебаты об украинском конфликте.

Напомним, ранее депутат Бундестага от правой партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) Штеффен Котре в открытом обращении заявил, что Германия является стороной военного конфликта на Украине. Обучение украинских бойцов в ФРГ и поставки Киеву оружия являются «фатальным стадным инстинктом», которое приведет к расширению зоны военного конфликта, считает парламентарий.