Журналист Херш рассказал, как Байден раскрыл тайную операцию по подрыву «Северных потоков» Фото: REUTERS

Президент Соединенных Штатов Джо Байден случайно раскрыл план команды, занимавшейся разработкой взрывов газопроводов «Северный поток» и «Северный поток – 2», заявил американский журналист Сеймур Херш.

«Президент сказал на пресс-конференции: «Мы остановим «Северный поток». После этих его слов был вопрос журналиста. Все это известно, задокументировано и шло в вечерних новостях. На вопрос, как США это сделают, Байден ответил: «Мы знаем, как это сделать. Мы можем это сделать», – процитировал Херш американского лидера в ходе интервью телеканалу RT.

По словам публициста, диверсии на «Северных потоках» планировались как тайная операция. Когда президент США говорил о намерениях остановить работу газопровода, взрывчатка уже находилась на дне Балтийского моря в течение несколько месяцев, заявил Херш.

Как писал сайт KP.RU, 8 февраля 2023 Сеймур Херш заявил, что взрывчатку под газопроводы «Северный поток» и «Северный поток – 2» заложили водолазы США в ходе учений НАТО летом 2022 года.

Напомним, на прошлой неделе Россия предоставила проект резолюции Совета безопасности ООН по расследованию взрывов на трубопроводах «Северного потока». Ее должны были рассмотреть на заседании СБ организации во вторник, 21 февраля, однако оно было перенесено на неопределенную дату.