Президент Польши Дуда назвал план Китая по Украине возможным путем к миру

Президент Польши Анджей Дуда Фото: REUTERS

Предложенный Китаем план по урегулированию конфликта на Украине может стать путем к миру, считает президент Польши Анджей Дуда.

«Это всегда может быть путем к миру. Я считаю разумным, что президент Зеленский и власти Украины так себя ведут. Нельзя игнорировать такого крупного партнера и такую большую державу, как Китай», – заявил политик в эфире радиостанции RMF.

Как писал сайт KP.RU, Китай опубликовал предложения по политическому урегулированию конфликта на Украине. План урегулирования включает в себя 12 пунктов, среди которых значатся начало мирных переговоров и отказ от «менталитета холодной войны».

Диалог в плане назван единственным путем для урегулирования кризиса на Украине. Кроме того, в Пекине отметили, что безопасность одной страны не может быть обеспечена за счет нанесения ущерба безопасности других стран.