В Бундестаге предупредили о риске попадания переданного Украине оружия в руки террористов Фото: REUTERS

Оружие, поставляемое Украине Германий, может быть нелегально вывезено в страны Евросоюза или в зоны боевых конфликтов, считает депутат Бундестага от правой партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) Штеффен Котре.

По информации Lenta.ru, политик направил в правительство Германии несколько запросов, связанных с предоставлением Украине вооружений. В ответе депутату было сказано, что Берлин не заключал с Киевом никаких соглашений о возврате оружия после окончания конфликта, то есть оно было передано Украине безвозмездно. Такой ответ сильно обеспокоил Котре, отмечается в пресс-релизе, поступившем в распоряжение издания.

По словам парламентария, власти ФРГ сами признают угрозу попадания оружия и боеприпасов в страны ЕС по нелегальным каналам. Берлин не может осуществлять таможенный контроль на границах Украины с третьими странами, поэтому депутат опасается, что оружие попадет в руки террористов и будет применяться в конфликтных зонах или даже на территории ЕС. Он добавил, что поставки вооружений Киеву ведут не к прекращению, а к продлению войны.

Напомним, ранее президент Нигерии Мухаммаду Бухари заявил о распространении оружия с Украины среди террористов в Африке.

Как писал сайт KP.RU, президент России Владимир Путин заявлял о формировании на Украине черного рынка оружия. В его контрабанде в другие регионы активно участвуют трансграничные преступные группы, отметил глава государства.