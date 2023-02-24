Минимальный размер оплаты труда в ЛНР после индексации вырос почти на 60%

Врио главы региона Леонид Пасечник Фото: REUTERS

Минимальный размер оплаты труда (МРОТ) в Луганской Народной Республике вырос в 1,6 раза после индексации. Об этом сообщил ТАСС врио главы региона Леонид Пасечник.

По указанию президента РФ Владимира Путина, в новых регионах России с 1 января 2023 года должен быть установлен такой же минимальный размер оплаты труда, как и в остальных субъектах РФ.

"Владимир Путин поставил задачу обеспечить рост реальных заработных плат в России. Точкой отсчета в этом вопросе становится минимальный размер оплаты труда. Он был повышен и проиндексирован несколько раз за последнее время и составит 19 242 рубля.” – сказал Пасечник. Также он отметил, что на жителей ЛНР распространяются в том числе все социальные гарантии, порядок начисления пенсий, пособий и предоставления льгот.

Как писал ранее сайт KP.RU, Луганская и Донецкая народные республики вошли в состав Российской Федерации 30 сентября 2022 после референдумов, о которых мы рассказывали здесь.