Великобритания вводит санкции против главы Nord Stream 2 AG Маттиаса Варнига Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Лондон вводит санкционные ограничения в отношении исполнительного директора Nord Stream 2 AG Маттиаса Варнига. Об этом в пятницу, 24 февраля, заявили в Министерстве иностранных дел Великобритании.

В обнародованном заявлении британского внешнеполитического ведомством глава Nord Stream 2 назван якобы «близким другом» президента России Владимира Путина.

Год назад, в феврале 2022 года, Министерство финансов США также ввело санкционные ограничения в отношении компании Nord Stream 2 AG, а также против самого Варнига.

Напомним, сегодня, 24 февраля, Лондон расширил антироссийские санкции, внеся в «черный список» 92 физических и юридических лица. Как сообщалось на сайте правительства Великобритании, санкционные ограничения коснулись руководителей высшего звена компании «Росатом», руководителей компаний из структуры корпорации «Ростех» и концерна «Алмаз-Антей», а также четырех российских банков, среди которых «МТС-банка».