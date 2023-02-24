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НовостиЗдоровье24 февраля 2023 8:52

В России выявлено 13 829 случаев заражения коронавирусом 24 февраля 2023

От инфекции в стране скончались за сутки 32 человека
Абдулла ШАКИРОВ
Абдулла ШАКИРОВ
В России выявлено 13 829 случаев заражения коронавирусом

В России выявлено 13 829 случаев заражения коронавирусом

Фото: Shutterstock

За прошедшие сутки в России было выявлено 13 829 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, сообщает Оперативный штаб по борьбе с COVID-19.

Наибольшее количество заражений зафиксировано в Москве, где за сутки заболели 2 250 человек. На втором месте по числу новых случаев Санкт-Петербург – там коронавирусом заразились 1 345 жителей, следом идет Самарская область – 745 новых пациентов.

Кроме того, за минувшие сутки в стране от COVID-19 скончались 32 человека, было госпитализировано 786 пациентов, а выздоровели от коронавируса 12 618 человек. Таким образом, с начала пандемии в России было выявлено 22 232 492 случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Умерли 395 970 человек, выздоровели от коронавируса 21 570 255 раз.

Напомним, ранее Всемирная организация здравоохранения опровергла информацию о приостановке расследования происхождения COVID-19. Как заявили в ВОЗ, для продвижения знаний нужны новые исследования, для проведения которых необходимы данные из Китая.