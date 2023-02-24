Боррель заявил о нежелании Евросоюза «разрушать» Россию Фото: REUTERS

Глава внешнеполитической службы Европейского союза Жозеп Боррель заявил, что Евросоюз не хочет «разрушения» России, и поддерживает Киев на для политических изменений в Москве.

«Мы поддерживаем Украину не для того, чтобы добиться политических изменений в России, и, откровенно говоря, мы не хотим разрушения России», - заявил глава европейской дипломатии в интервью испанской газете Periodico.

Как заявил Борреля, не все европейские страны относятся к украинскому конфликту одинаково, отметив страну, «которая очень скептически относится к последствиям» санкционных ограничений, и считает, что санкции «не имеют никакого эффекта», подчеркнув, что эта страна все равно голосовала за все предложения по ограничительным мерам.

Напомним, ранее Боррель назвал Евросоюз армией Украины, призвав европейские страны начать технологический блицкриг в своей промышленности для того, чтобы обеспечить армии стран-членов Европейского союза оружием и боеприпасами.

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