Россия
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Россия
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Россия
Москва
-5°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПолитика24 февраля 2023 9:29

В Минобороны Британии исключили поставки истребителей Украине в ближайшее время

Пока Лондон ограничится подготовкой украинских пилотов в Соединенном Королевстве
Абдулла ШАКИРОВ
Абдулла ШАКИРОВ
Истребитель Eurofighter Typhoon

Истребитель Eurofighter Typhoon

Фото: ru.wikipedia.org

Власти Великобритания не собирается поставлять Украине истребители в ближайшее время, так как опасаются попадания секретных производственных технологий в руки российских экспертов, а также не хочет отправлять британцев в зону боевых действий для обслуживания боевых самолетов.

«Логистика, топливо, ремонт, инженерные работы и засекреченный блок обеспечения боевого применения – все это требует усилий и экспертизы непосредственно на аэродроме. Это бы означало отправку людей на Украину. Мы не можем просто передать истребители инженерам, у которых нет опыта работы с ними, и ожидать, что они будут участвовать более чем в одном вылете», – заявил замглавы британского Минобороны Джеймс Хиппи на брифинге.

По его словам, обучение украинских летчиков управлению истребителями стран НАТО не означает обязательной передачи самолетов Киеву в ближайшее время. Решение по подготовке пилотов было принято из-за несоответствия количества оставшихся у Украины самолетов числу боевых летчиков. Как уточнил Хиппи, украинских пилотов будут обучать в Соединенном Королевстве управлению истребителями Eurofighter Typhoon.

Как писал сайт KP.RU, в начале февраля президент Украины Владимир Зеленский выступил в парламенте Великобритании, попросив у него боевые самолеты. В ходе выступления политик подарил парламентариями летный шлем, выразив надежду, что он станет символом формирования коалиции по передаче Киеву истребителей.

СЛУШАЙТЕ ТАКЖЕ

Нам бы понедельники, взять и отменить: почему мы не любим начало рабочей недели (подробнее)