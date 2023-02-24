В Минобороны Британии исключили поставки истребителей Украине в ближайшее время

Истребитель Eurofighter Typhoon Фото: ru.wikipedia.org

Власти Великобритания не собирается поставлять Украине истребители в ближайшее время, так как опасаются попадания секретных производственных технологий в руки российских экспертов, а также не хочет отправлять британцев в зону боевых действий для обслуживания боевых самолетов.

«Логистика, топливо, ремонт, инженерные работы и засекреченный блок обеспечения боевого применения – все это требует усилий и экспертизы непосредственно на аэродроме. Это бы означало отправку людей на Украину. Мы не можем просто передать истребители инженерам, у которых нет опыта работы с ними, и ожидать, что они будут участвовать более чем в одном вылете», – заявил замглавы британского Минобороны Джеймс Хиппи на брифинге.

По его словам, обучение украинских летчиков управлению истребителями стран НАТО не означает обязательной передачи самолетов Киеву в ближайшее время. Решение по подготовке пилотов было принято из-за несоответствия количества оставшихся у Украины самолетов числу боевых летчиков. Как уточнил Хиппи, украинских пилотов будут обучать в Соединенном Королевстве управлению истребителями Eurofighter Typhoon.

Как писал сайт KP.RU, в начале февраля президент Украины Владимир Зеленский выступил в парламенте Великобритании, попросив у него боевые самолеты. В ходе выступления политик подарил парламентариями летный шлем, выразив надежду, что он станет символом формирования коалиции по передаче Киеву истребителей.

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