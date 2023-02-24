Столтенберг заявил, что НАТО не доверяет Китаю Фото: REUTERS

Североатлантический альянс не доверяет Пекину, поскольку китайская сторона не осудила специальную военную операцию России на Украине. Таким образом генсек НАТО Йенс Столтенберг прокомментировал предложенный Китаем план урегулирования украинского конфликта.

«Что касается предложенных Китаем принципов. Прежде всего к Китаю нет большого доверия, так как они не смогли осудить вторжение России. И они подписали соглашение о безлимитной дружбе с Россией перед вторжением», - заявил генсек альянса в ходе пресс-конференции в Таллине в пятницу, 24 февраля.

Напомним, накануне Пекин представил план по мирному политическому урегулированию украинского конфликта. Документ, который был размещен в пятницу, 24 февраля, на сайте МИД КНР, включает в себя 12 пунктов, среди которых есть призыв к прекращению огня и боевых действий. Как писал сайт KP.RU, президент Польши назвал этот план возможным путем к миру.

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