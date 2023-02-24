Воздушная тревога объявлена в трех областях Украины 24 февраля 2023 года Фото: REUTERS

На Украине сразу в трех областях страны 24 февраля была объявлена воздушная тревога. Сирены звучали в Полтавской, Харьковской и Днепропетровской областях, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации.

Уточняется, что сигнал тревоги в этих регионах прозвучал с разницей всего в несколько минут.

Днем ранее, 23 февраля, власти Киева сообщали, что в украинской столице объявлена воздушная тревога. В городе слышны взрывы, писали местные СМИ. По предварительной информации, предположительно, в городе работала система ПВО. Также украинские издания сообщали о взрывах в Одессе.

Также сайт KP.RU до этого писал, что воздушная тревога была объявлена во всех регионах Украины. Предупреждения также действовали в подконтрольных ВСУ районах Донецкой Народной Республики, а также Запорожской и Херсонской областей.

СЛУШАЙТЕ ТАКЖЕ

Нам бы понедельники, взять и отменить: почему мы не любим начало рабочей недели (подробнее)