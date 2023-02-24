Еврокомиссия заявила, что ЕС изучит план Китая по Украине с учетом дружбы Москвы и Пекина Фото: REUTERS

Европейский союз изучит предложенный Китаем план по урегулированию украинского конфликта, но учитывая при этом условие «безлимитной дружбы» Пекина и Москвы. Такое заявление в пятницу, 24 февраля, сделала глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

«Надо смотреть на это на специфическом фоне - это фон подписания соглашения о безлимитной дружбе с Россией. Мы посмотрим на предложенные Китаем принципы, но на фоне дружбы с Россией», - сказала глава Еврокомиссии на пресс-конференции в Таллине.

Напомним, Пекин представил план по политическому урегулированию конфликта на Украине. Документ состоит из 12 пунктов, среди которых призыв к прекращению огня.

Как писал сайт KP.RU, ранее данный план прокомментировал генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг, заявив, что НАТО не доверяет Китаю, а причиной этого недоверия генеральный секретарь назвал тот факт, что Пекин ранее не осудил специальную военную операцию России на Украине.

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