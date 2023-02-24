Столтенберг пригласил Зеленского на саммит НАТО в Вильнюсе в июле 2023 года Фото: REUTERS

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг сообщил, что пригласил президента Украины Владимира Зеленского принять участие в следующем саммите Североатлантического альянса в июле 2023 года. Мероприятие состоится в Вильнюсе.

- Я пригласил президента Зеленского на саммит НАТО в июле в Вильнюсе, - заявил Столтенберг во время своего выступления на пресс-конференции в Таллине в пятницу, 24 февраля.

Он также отметил, что надеется на присутствие украинского политика в очном формате, хотя и понимает, что это зависит от ситуации на Украине.

В этом году встреча 30 глав государств и правительств НАТО запланирована на 11-12 июля.

До этого министр обороны Финляндии Антти Кайкконен заявила, что Хельсинки станут членом альянса к Вильнюсскому саммиту НАТО, который состоится 11-12 июля.

Напомним, на прошлом саммите НАТО представители Украины вместе с президентом Литвы Гитанасом Науседой обсуждали возможности захвата и аннексии ряда российских регионов. Об этом заявлял депутат Рады Алексей Гончаренко. Чиновник также назвал вечной дружбу Киева и Вильнюса.

СЛУШАЙТЕ ТАКЖЕ:

Запад готов потратить все деньги мира на уничтожение России (подробнее)