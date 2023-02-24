МИД Китая счел критику своего плана по урегулированию на Украине попыткой очернить Пекин Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Критика плана Китая по урегулированию конфликта на Украине выглядит как попытка очернить КНР, заявил официальный представитель Министерства иностранных дел республики Ван Вэньбинь.

«Думаю, эти люди высказывают точку зрения, которая не опирается на факты, чтобы очернить Китай», – сказал дипломат в ходе брифинга.

Как отметил Веньбинь, критиковать план Китая легче, чем «размышлять, что они сами сделали для политического урегулирования кризисной ситуации». Он призвал обратить внимание на тех, кто действительно содействует поиску мирного решения и тех, кто «способствует усилению напряженности и эскалации».

Как писал сайт KP.RU, Китай опубликовал предложения по политическому урегулированию конфликта на Украине. План урегулирования включает в себя 12 пунктов, среди которых значатся начало мирных переговоров и отказ от «менталитета холодной войны».

Диалог в плане назван единственным путем для урегулирования кризиса на Украине. Кроме того, в Пекине отметили, что безопасность одной страны не может быть обеспечена за счет нанесения ущерба безопасности других стран.

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