Три села в Новой Каховке остались без электричества после очередного обстрела ВСУ

Новая Каховка подвергается регулярным обстрелам со стороны ВСУ Фото: REUTERS

В пятницу, 24 февраля 2023 года, ВСУ открыли артиллерийский огонь в пригороде Новой Каховки Херсонской области. В результате обстрела были повреждены линии электропередачи. ”Без электричества остались сёла: Песчаное, Новые Лагеря и Корсунка”, - сообщили в телеграмм канале администрации Новокаховского городского округа.

Также в администрации заметили, что ремонт линий электропередач в данный момент невозможен по причине непрекращающихся обстрелов со стороны Украины.

Как писал ранее сайт KP.RU, Новая Каховка подвергается регулярным обстрелам со стороны ВСУ. Недавно над Херсоном был сбит украинский Су-25, летевший в направлении Новой Каховки с целью обстрела, а в конце января артиллерия ВСУ выпустила 17 снарядов из ствольной артиллерии по городу, в результате обстрела пострадали здания детского отделения местной больницы и отделение женской консультации.

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