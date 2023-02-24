Qazaq Gaz предложила "Газпрому" построить новый газопровод через Казахстан в Китай Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Казахская газовая компания Qazaq Gaz обратилась к российскому «Газпрому» с просьбой рассмотреть возможность строительства еще одного транзитного трубопровода из России в Китай, при помощи которого станет возможной газификация восточной части Казахстана. Об этом в пятницу, 24 февраля, сообщил зампред правления казахской компании Арман Касенов.

«По вопросу газификации востока: «Газпрому» мы предложили новый транзитный маршрут по территории Восточного Казахстана, который будет охватывать ряд регионов. Он в проработке, нами технико-экономические расчеты уже проведены», - заявил зампред правления компании.

Касенов также заявил, что на данный момент соответствующие предложение было зафиксировано дорожной картой между казахским правительством и хозяйствующими субъектами, теперь рассматривается российской компанией.

Напомним, в декабре прошлого года в МИД РФ сообщили, что Россия продолжает переговоры по газовому союзу с Казахстаном и Узбекистаном.

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