Глава Белгородской области Гладков сообщил о своей госпитализации

Глава Белгородской области Вячеслав Гладков Фото: Telegram-канал Вячеслава Гладкова

Глава Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что был госпитализирован. Состояние политика нормальное, в ближайшие дни он собирается вернуться к работе.

«Писать о том, что приболел, не хотел, чтобы никого не волновать. Но телеграм-каналам явно больше известно о моем состоянии. Ничего критичного нет. Нахожусь под присмотром врачей, отпустят домой сегодня-завтра. Слишком много работы – некогда болеть», – написал Гладков в своем Telegram-канале.

По информации «Известий», состояние главы Белгородской области оценивается как средней степени тяжести, что угрозы для его жизни нет. Тем временем Telegram-канал 112 сообщает, что причиной госпитализации Гладкова стало пищевое отравление.

Напомним, Вячеслав Гладков занимает должность главы Белгородской области с 27 сентября 2021 года. Ранее он работал на посту председателя правительства Севастополя, а также был заместителем председателя правительства Ставропольского края.