США объявили о новом пакете военной помощи Украине на два миллиарда долларов Фото: REUTERS

Соединенные Штаты Америки в пятницу, 24 февраля, объявили о новом пакете военной помощи для Украины на сумму два миллиарда долларов.

В этот раз в него войдут боеприпасы для реактивной системы залпового огня HIMARS и дроны. Однако ключевым моментом является то, что теперь оборудование передадут украинской стороне не со складов Пентагона, а закажут производителям.

- Это пакет на общую сумму два миллиарда долларов предоставляется в рамках инициативы оборонной помощи Украины, - сказано в сообщении Пентагона.

В новый пакет помощи также войдут снаряды для 155-мм артустановок, беспилотники CyberLux K8, Switchblade 600, Altius-600 и Jump 20, средства радиоэлектронной борьбы, оборудование для разминирования и прочее.

В начале февраля этого года сообщалось, что американская сторона утвердила новый пакет военной помощи Украине на сумму около 2,2 миллиарда долларов. Как пояснял пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер, в пакет входят ПВО и ракеты большой дальности.

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