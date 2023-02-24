Минобороны Белоруссии сообщило о проверке боевой готовности одного из ракетных подразделений Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Министерство обороны Республики Беларусь сообщило, что одно из подразделений ракетных войск страны получило приказ начать проверку боеготовности.

- В рамках мероприятий боевой готовности одно из ракетных подразделений выдвигается в назначенный район, - сказано в заявлении военного ведомства в телеграм-канале.

Уточняется, что личному составу нужно будет оборудовать района стартовых позиций и подготовить технику к боевому применению.

Накануне глава Минобороны Белоруссии Виктор Хренин заявлял, что у границ страны идет нарастание военного присутствия. Он отметил, что белорусские военные охраняют участки госграницы, а также проводят слаживание региональной группировки войск и несут боевое дежурство в воздухе и на земле.

А недавно украинская сторона сообщала, что силовики Службы безопасности Украины провели военные учения на границе с Белоруссией. Известно, что в учениях кроме подразделений СБУ и ВСУ, участвовали Нацполиция и Нацгвария, Госслужба по чрезвычайным ситуациям, представители местных властей и органов самоуправления.

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