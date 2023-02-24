Российские средства ПВО уничтожили шесть беспилотников ВСУ Фото: wikimedia.org

Системы противовоздушной обороны Вооруженных сил России уничтожили шесть беспилотных летательных аппаратов украинских войск, сообщил официальный представитель Министерства обороны РФ Игорь Конашенков.

«Уничтожено шесть украинских беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Мерефа, Лиман Второй Харьковской области, Александровка Донецкой народной республики, Голая Пристань и Новая Збурьевка Херсонской области», – сказал он в ходе брифинга.

Кроме того, по словам генерал-лейтенанта, российские средства ПВО сбили за прошедшие сутки четыре снаряда реактивных систем залпового огня HIMARS и «Ураган».

Как писал сайт KP.RU, накануне ВС России уничтожили резервы и склад Вооруженных сил Украины на станции Углесборочная. Российские войска продвинулись на Южном и Южно-Донецком направлениях, где ликвидировали более 300 украинских военнослужащих.

Ранее Минобороны России сообщило о ликвидации в ДНР пункта сбора иностранных наемников.