Пентагон собирается модернизировать две авиабазы в Румынии Фото: REUTERS

Министерство обороны США собирается модернизировать две авиабазы в Румынии. Об этом сказано в новых тендерах, которые были опубликованы Пентагоном в пятницу, 24 февраля.

«Настоящий тендер предусматривает проектирование и строительство перрона для погрузки (выгрузки) взрывчатых веществ и боеприпасов», - сказано в тендерах.

Согласно данным, опубликованным ведомством, ремонтные работы будут проводить на территории главного лагеря в аэропорту имени Михаила Когэлничану. Организатором этих работ станет инженерный корпус сухопутных войск США.

По плану в аэропорту собираются построить перрон для загрузки воздушных судов, а также рулежные дорожки. Кроме того, планируют обустроить территорию и провести инженерные коммуникации, а также освещение. Согласно представленной информации, на модернизацию Пентагон готов потратить от 25 млн до 55 млн долларов.

Кроме того, собираются обновить коммуникационную инфраструктуру авиабазы Кымпия-Турзий, на которую собираются выделить от 1 млн до 5 млн долларов, а ответственным за эти работы будет Военно-воздушные силы (ВВС) США.

Напомним, в начале февраля этого года в Румынии прошли учения НАТО с боевыми стрельбами.