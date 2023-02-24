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НовостиПолитика24 февраля 2023 11:48

Кадыров показал видео уничтожения украинских позиций в ЛНР

Глава Чечни также отметил успехи российских войск в районе города Кременная
Елизавета КУЗНЕЦОВА
Кадыров показал кадры уничтожения украинских позиций в ЛНР

Кадыров показал кадры уничтожения украинских позиций в ЛНР

Фото: REUTERS

Глава Чечни Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале показал видео с кадрами уничтожения украинских позиций около населенного пункта Белогоровка в Луганской Народной Республике (ЛНР).

«На кадрах вы видите ликвидацию двоих из них при помощи тепловизора. Кстати, в тёмное время суток эта незаменимая вещь на фронте полностью оправдывает своё назначение», - написал глава Чечни к описанию видео, отметив, что данный укрепрайон был «отлично подготовлен к долгой обороне украинский».

Кадыров также отметил успехи российских войск в районе города Кременная, отметив, что на данном направлении потери у Вооруженных сил Украины (ВСУ) увеличились.

Напомним, в начале недели, 20 февраля Кадыров сообщил, что российские военные взяли под контроль выход к железной дороге на Северск, заявив также об ожесточенных боях за стратегические возвышенности, которые длились «достаточно долго».