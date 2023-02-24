Курс доллара поднялся выше 76 рублей впервые с 22 апреля 2022 года Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Курс рубля в пятницу, 24 февраля, усилил снижение по отношению к евро и доллару. Курс американской валюты в ходе торгов превысил 76 рублей, что произошло впервые с 22 апреля прошлого года. Об этом говорят данные торгов на Московской бирже.

По данным на 13:50 мск, курс доллара вырос на 1,38%, составив таким образом 76,04 рубля. Курс евро также рос. Европейская валюта прибавила 1,31%, и выросла до 80,44 рубля.

Напомним, ранее аналитик ФГ «Финам» Андрей Маслов назвал маловероятным значительное изменение курса рубля, однако отметил, что это возможно при условии отсутствия в ближайшее время новых политических факторов. По его словам, курс доллара должен находиться на уровне 75 рубля, а евро стоить около 80 рублей.

Тем временем аналитик группы компаний CMS Станислав Бовт не исключил, что в конце февраля - начале марта 2023 года курс доллара поднимется до 76-78 рублей, однако напомнил, что на конец февраля приходится пик платежей компаний-экспортеров, что сможет оказать поддержку российской валюте.