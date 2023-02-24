ВСУ потеряли до 240 военных на Донецком направлении за прошедшие сутки

С 24 февраля 2022 года российские Вооруженные силы проводят на Украине военную спецоперацию Фото: Александр КОЦ

Министерство обороны России 24 февраля 2023 года заявило, что за прошедшие сутки потери ВСУ только на Донецком направлении составили до 240 человек. Потери в технике на данном направлении составили: два танка, семь бронированных машин, гаубицы Д-20 и Д-30, противотанковая пушка Д-44, а также одна артиллерийская система М777 производства США.

На Купянском направлении уничтожено более 60-ти украинских военнослужащих, на Южно-Донецком до 80 солдат, на Херсонском направлении более 40. Также в ведомстве рассказали о поражении пункта управления 127-й бригады территориальной обороны и склада с боеприпасами 104-й артиллерийской бригады ВСУ в Днепропетровской области.

Напомним, что по указу президента России Владимира Путина с 24 февраля 2022 года российские Вооруженные силы проводят на Украине военную спецоперацию по защите Донбасса. Сайт KP.RU в онлайн-режиме публикует последние новости о военной спецоперации России на Украине.

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