ФАТФ заявила о приостановке членства России в организации Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ) заявила о приостановке членства России в организации. Соответствующее заявление опубликовано на сайте международного межправительственного органа. Как отметили в ФАТФ, решение вызвано нарушением Россией основных принципов организации.

Межправительственный орган ФАТФ был учрежден в 1989 году по инициативе глав «Большой семерки». Он нацелен на выработку мировых стандартов в сфере противодействия отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма. РФ стала членом организации в 2003 году.

С 2022 года правительство Украины пыталось повлиять на решения ФАТФ, призывая исключить Россию и внести ее в черный список. 18 июня 2022 года было решено ограничить роль и влияние РФ в организации. Все это время Росфинмониторинг работал над снятием этих условий и возвращению к нормальному взаимодействию.

С 24 февраля 2023 года по решению ФАТФ членство России в организации было приостановлено. Однако отметили, что Москва должна продолжать выполнять свои финансовые обязательства, поскольку остается участником глобальной сети на правах активного члена Евразийской группы по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма.