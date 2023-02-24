В Китае рассказали о шокирующем американских политиков заявлении Путина Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Заявление президента России Владимира Путина о простановке участия в Договоре по сокращению наступательных вооружений (ДСНВ) стало шоком для политиков Соединенных Штатов, считает обозреватель Брэндон Вейхерт.

В статье для Asia Times журналист высказал мнение, что если российский лидер «вытащит» Москву из ДСНВ, «яростным защитником которого он был», то это «поднимет волосы на затылке вашингтонских политиков». Вместе с тем решение Путина только усилили намерения США «слепо поддерживать своих украинских марионеток», заявил он.

Президент России также серьезно пригрозил странам НАТО, потребовав они них убрать наступательные системы дальнего действия с Украины, добавил Вейхерт.

Как писал сайт KP.RU, во вторник, 21 февраля, Путин в своем послании Федеральному Собранию заявил, что Россия приостанавливает участие в ДСНВ. Глава государства также назвал театром абсурда требование НАТО вернуть инспекции альянса на стратегические объекты России.

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