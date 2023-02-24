Российская «антиотмывочная» система продолжит работу после приостановки членства в ФАТФ Фото: ТАСС

В Федеральной службе по финансовому мониторингу прокомментировали решение Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег о приостановке членства РФ в ФАТФ. В российском ведомстве заявили, что «антиотмывочная» система продолжит функционирование в соответствии с действующим законодательством, а финансовые институты страны не пострадают от выхода Российской Федерации из организации.

Решение ФАТФ в Росфинмониторинге назвали политизированным и безосновательным. Оно не опирается на установленные процедуры и выходит за рамки мандата данной организации, подчеркнули в ведомстве.

— Считаем, что решение идет вразрез с целями ФАТФ по защите финансовых систем и экономики в целом от угроз отмывания денег, финансирования терроризма и распространения оружия массового уничтожения (ОД/ФТ/ФРОМУ), а также техническим характером Группы, — говорится в заявлении Федеральной службы.

Особое внимание Росфинмониторинг отвел тому, что решение ФАТФ не скажется на работе финансовых институтов в России и за рубежом. «Антиотмывочная» система продолжит функционировать, заверили в заявлении.

— Российская Федерация как ответственная сторона будет применять меры по противодействию ОД/ФТ/ФРОМУ и иным серьезным преступлениям, в том числе путем активизации международного сотрудничества с заинтересованными странами, — подытожили в Федеральной службе по финансовому мониторингу.