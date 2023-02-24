В Китае сделали громкое предупреждение для Запада о России Фото: REUTERS

Посол Китая в Европейском союзе Фу Цун выступил с предупреждением к страна Запада. Если государства во главе с США задумали одолеть Россию, то это будет жестокая и затяжная война, считает дипломат.

- Если Запад во главе с Соединенными Штатами поставил перед собой цель одолеть Россию, то это будет очень жестокая и затяжная война, которая принесет миру большие риски, - заявил Фу Цун в интервью китайскому госизданию Global Times.

В публикации также отмечается, что тезисы со стороны европейских стран о том, "Россия скатится до уровня второсортной страны", еще более опасны. Кроме того, подобные высказывания исключают возможность переговоров по ситуации на Украине, а это рискует привести к безостановочной эскалации.

Ранее российский лидер Владимир Путин заявлял, что жители РФ, поддержавшие военную спецоперацию на Украине, проявили настоящий патриотизм, присущий российскому народу. Также до этого он отмечал, что весь наш народ является защитником Отечества.

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