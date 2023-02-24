Джеймс Карден утверждает, что США добились полной зависимости Украины Фото: REUTERS

Советник по американо-российским делам в Государственном департаменте при администрации Барака Обамы Джеймс Карден заявил, что Украина не может существовать как самостоятельное государство. С момента выхода Украины из Советского Союза постоянно сменяющие друг друга лидеры так и не смогли создать жизнеспособное многонациональное государство, отметил эксперт в статье для The American Conservative.

Также Карден раскритиковал президента Украины за регулярные отказы от мирных переговоров. Он напомнил, что более 12 миллионов украинцев были вынуждены бежать из страны, а экономика рухнула по меньше мере на треть за прошлый год. Концепция "Украины для украинцев" ставит под угрозу само существование страны. "Для того чтобы иметь хоть какой-то шанс на выживание, украинские правящие элиты должны связать свое будущее с ЕС и НАТО", — отметил Карден.

Однако, как писал ранее сайт KP.RU, Запад теряет веру в успех Украины в конфликте с Россией, об этом писал аналитик Марк Эпископос для издания The American Conservative. Схожее мнение высказал Кристоф Шильц в своей статье для немецкого издания Die Welt.

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