Сына музыканта Игоря Талькова задержали с наркотиками в Москве Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Сотрудники правоохранительных органов задержали в Москве 41-летнего сына певца Игоря Талькова. При себе у мужчины обнаружили пакетик гашиша. Об этом сообщает телеграм-канал SHOT.

По информации источника, правоохранители остановили автомобиль, в котором ехал Тальков-младший. На вопрос, везет ли он что-то запрещённое, сын музыканта ответил утвердительно. Кроме того, Тальков-младший принялся размахивать пакетиком с веществом, а после начал ругаться матом на правоохранителей.

В результате его вместе с супругой доставили в отделение, а вещество из пакетика отправили на экспертизу. Теперь на сына музыканта завели два административных дела.

Ранее сообщалось, что сын певца Игоря Талькова угодил в неприятную ситуацию. Мужчину задержали за вождение в пьяном виде - его внедорожник остановили на юге Москвы.

Также сайт KP.RU писал, что сына Талькова оштрафовали на 200 тысяч рублей за повторную пьяную езду. Вину он так и не признал, а дело попросил рассмотреть в особом порядке.