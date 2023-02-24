Путин предоставил гражданство России журналисту из Франции Адриану Боке Фото: Александр ШПАКОВСКИЙ

Российский лидер Владимир Путин своим указом предоставил гражданство Российской Федерации журналисту из Франции Адриану Боке. Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Всего, как следует из указа, глава государства постановил принять в гражданство РФ 34 человека. Тем же указом Путин утвердил выход четырех человек из российского гражданства.

Напомним, Боке - волонтер и журналист, который освещающий события в Донбассе. Откровения бывшего французского военного, побывавшего на Украине в марте и апреле и ставшего невольным свидетелем преступлений украинских боевиков, произвели эффект разорвавшейся бомбы в Европе.

Также сообщалось, что он передал отснятый материал следствию, после чего начал получать угрозы. В результате его жизнь оказалась под угрозой, ведь он стал не угоден ни Киеву, ни Брюсселю. В январе он подал заявление на предоставление российского гражданства, чтобы обезопасить себя.