Росатом заявил, что санкции Британии против госкорпорации угрожают ядерной безопасности Фото: Олег ЗОЛОТО

Санкции Великобритании в отношении руководства Росатома, ставят под угрозу международную ядерную безопасность, заявили в госкорпорации. Компания будет выполнять все международные контракты до тех пор, пока это будет возможно.

Госкорпорация Росатом, руководство и ряд компаний которой попали под санкции Великобритании, принятые 24 февраля 2023 года, прокомментировала такой шаг Лондона. Там заявили, что ограничения не способствуют продуктивному сотрудничеству в атомной сфере, а ставят под угрозу международную ядерную безопасность. В госкорпорации напомнили, что атомная отрасль в любой исторической ситуации оставалась вне политики.

Росатом сообщил, что предпринял все необходимое, чтобы не допустить влияния санкций Великобритании на свой бизнес. Работу, в том числе и международную, госкорпорация продолжит в прежнем режиме, с соблюдением международного и национального законодательства. Текущие контракты будут исполняться, пока это остается возможным, подытожили в компании.